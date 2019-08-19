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    Гройсман пропонує на директора Укроборонпрому ексголову компанії Новинського

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    Олексій&nbsp;Тимофєєв&nbsp;&mdash; екс-голова Смарт Холдингу Вадима Новинського, колишній перший заступник голови компанії Гео Альянс Віктора Пінчука - Гройсман пропонує на директора Укроборонпрому ексголову компанії Новинського
    Олексій Тимофєєв — екс-голова Смарт Холдингу Вадима Новинського, колишній перший заступник голови компанії Гео Альянс Віктора Пінчука

    Камбін погодив екстопменеджера Новинського і Пінчука на пост глави Укроборонпрому

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення главою державного концерну Укроборонпром Олексія Тимофєєва.

    Про це пише Цензор.НЕТ, в розпорядженні якого є копія відповідного документу, датованого 16 серпня.

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    «Виношу подання про призначення Тимофєєва Олексія Олеговича генеральним директором Державного концерну« Укроборонпром», - йдеться в тексті документа.

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    На даний момент, до закінчення формальних процедур гендиректором «Укроборонпрому» є Павло Букін.

    Сам Тимофєєв попередив, що його іще рано вітати, адже це ще не призначення. 

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    Головред видання Юрій Бутусов написав в Facebook, що кандидатуру Тимофєєва запропонував голова наглядової ради Укроборонпрому, екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус.

    Тимофєєв — екс-голова Смарт Холдингу Вадима Новинського, колишній перший заступник голови компанії Гео Альянс Віктора Пінчука, був членом правління НАК Нафтогаз України. Тимофєєв є співзасновником і колишнім головою американської компанії Trident Acquisitions Corp., яка виграла в конкурсі з розробки ділянки Дельфін на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) на шельфі Чорного моря.


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