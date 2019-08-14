Україна поставлятиме літаки Ан-178 у Перу



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В перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus)

ДК «Укроборонпром» став переможцем тендеру, оголошеного МВС Перу, на покупку певної кількості військово-транспортних літаків. За його результатами транспортник Ан-178 замінить в Перу українські Ан-32Б. Про це повідомив генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін, передає пресслужба ДК.

В перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).

Як повідомив Павло Букін, в тендері брало участь ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу держконцерну. У конкурсі, де оцінювалися експлуатаційні характеристики, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу, соціальні і виробничі преференції, Ан-178 випередив усіх конкурентів.

У держконцерні повідомляють, що Ан-178 є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158. Його висота польоту – 12 км, дальність – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери. Літак може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

Літак виконав перший політ 7 травня 2015 року та перебуває в процесі сертифікації. У липні 2018 року ДК «Укроборонпром» представив Ан-178 на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де літак виконав демонстраційний політ.