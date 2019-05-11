Гройсман розповів, що робитиме, якщо Зеленський розпустить Раду



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Гройсман не бачить сенсу у розпуску Ради і дострокових виборах

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман засумнівався в необхідності дострокового припинення повноважень Верховної Ради і позачергових парламентських виборів.

При цьому він констатував, що остаточне рішення буде приймати президент, а також запевнив, що уряд продовжить роботу при будь-якому розвитку подій.

«Якщо визначено, що вибори в жовтні, то який сенс їх переводити на кінець липня? Чи щось суттєво зміниться? Мені важко давати такі оцінки. Якщо б вибори були через рік, а уряд не зміг би працювати, тоді це було б доцільно», – заявив прем’єр.

Гройсман зазначив, що доцільність розпуску Ради «не бачить».

«І деякі юристи кажуть, що це і юридично не зовсім правильно», – додав прем’єр.

Глава уряду нагадав, що ухвалення рішення про розпуск Ради належить до виключної компетенції президента, додавши, що йому невідомо, чи скористається цим правом Володимир Зеленський. За відповідне рішення повинні бути обґрунтовано з точки зору закону, підкреслив прем’єр.

«І у варіанті дострокових, і виборів приблизно однаковий період часу мій уряд буде працювати. Але дострокові вибори стабільності не додають», – підсумував Гройсман.

Перед другим туром президентських виборів Володимир Гройсман висловив готовність знову балотуватися в народні депутати, запевнивши, що дата припинення повноважень парламенту його не особливо турбує.

Пізніше Гройсман повідомив про плани йти на парламентські вибори з новою політичною силою. Він також висловився за зміну виборчої системи і відмову від «мажоритарки».

Раніше, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче створити добре організовану з фаховими людьми політичну партію.

Джерело: Інтерфакс-Україна