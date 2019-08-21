Гройсман сьогодні збирає уряд



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Початок засідання Кабміну об 11-й годині

У середу, 21 серпня, відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«21 серпня під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в повідомленні.

Початок засідання об 11.00.

Як відомо, напередодні, 20 серпня, Гройсман провів зустріч з українськими компаніями – лідерами hіgh-tech за участю прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу.

Гройсман заявив, що ділові кола України та Ізраїлю мають всі можливості, не чекаючи остаточної ратифікації Угоди про Зону вільної торгівлі між двома державами, суттєво нарощувати товарообіг, ділові відносини, розвивати перспективні сектори – такі, як агровиробництво, машинобудування, інновації.

Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Також Зеленський та Нетаньягу домовилися вирішити проблеми щодо в’їзду українців в Ізраїль.

Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю.