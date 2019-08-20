Гройсман закликав бізнесменів України та Ізраїлю нарощувати товарообіг



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Гройсман і Нетаньягу під час зустрічі у Києві 20 серпня Фото: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

«Зараз ми започатковуємо економічний безвіз, причому говоримо про розширення ЗВТ на послуги, механізми спільного інвестування тощо», - заявив Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ділові кола України та Ізраїлю мають всі можливості, не чекаючи остаточної ратифікації Угоди про Зону вільної торгівлі між двома державами, суттєво нарощувати товарообіг, ділові стосунки, розвивати перспективні сектори – такі, як агровиробництво, машинобудування, інновації.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими компаніями – лідерами hіgh-tech, яка відбулася 20 серпня у Києві за участі прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу.

«Я радий, що саме наші уряди мали можливість фіналізувати і завершити перемовини по Угоді про Зону вільної торгівлі. Ми зняли візові бар’єри для наших громадян. А зараз ми започатковуємо економічний безвіз, причому говоримо про розширення ЗВТ на послуги, механізми спільного інвестування тощо», - зауважив Гройсман, якого цитує Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Саме тому я вже зараз закликаю наших бізнесменів збільшувати товарообіг. Наша синергія – в агросекторі, машинобудуванні, інноваціях. Ми можемо, використовуючи наші таланти й досвід, бути сильнішими разом», - підкреслив український прем’єр.

У свою чергу глава уряду Ізраїлю заявив, що така співпраця завжди несе здобутки для обох держав - причому як в діловому плані, так і в адміністративному, адже вільна взаємна торгівля зменшує й бар’єри в сегменті державного регулювання.

Нагадаємо, 19 серпня Нетаньягу прибув з візитом до України. Президент Володимир Зеленський і Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.