Грузинська авіакомпанія запускає регулярні рейси до Мінська

Georgian Airways запускає рейси між Мінським і Тбілісі

Грузинська авіакомпанія запускає регулярні рейси між Мінськом і Тбілісі на тлі найжорсткіших санкції, які цивілізований світ вводить проти Росії і Білорусі.

Інформацію про запровадження рейсів між двома країнами можна знайти на офіційному сайті грузинського перевізника.

Грузинська авіакомпанія запускає рейси до Мінська

Нагадаємо, раніше стало відомо про відновлення грузинсько-російської співпраці щодо поставок молочної продукції до Росії. Зокрема, у суботу, 5 березня РФ оголосила про односторонній намір зняти санкції з 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок Росії.

Додамо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 3 березня підписав заявку на вступ Грузії до Європейського Союзу.

Раніше йшлося про те, що українська влада прийняла рішення відкликати своїх послів з Киргизії та Грузії.