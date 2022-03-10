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    Грузинська авіакомпанія запускає регулярні рейси до Мінська

    Georgian Airways запускає рейси до Мінська - Грузинська авіакомпанія запускає регулярні рейси до Мінська

    Georgian Airways запускає рейси до Мінська

    Georgian Airways запускає рейси між Мінським і Тбілісі

    Грузинська авіакомпанія запускає регулярні рейси між Мінськом і Тбілісі на тлі найжорсткіших санкції, які цивілізований світ вводить проти Росії і Білорусі.

    Інформацію про запровадження рейсів між двома країнами можна знайти на офіційному сайті грузинського перевізника.

    Грузинська авіакомпанія запускає рейси до Мінська

    Грузинська авіакомпанія запускає рейси до Мінська

    Нагадаємо, раніше стало відомо про відновлення грузинсько-російської співпраці щодо поставок молочної продукції до Росії. Зокрема, у суботу, 5 березня РФ оголосила про односторонній намір зняти санкції з 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок Росії.

    Додамо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 3 березня підписав заявку на вступ Грузії до Європейського Союзу.

    Раніше йшлося про те, що українська влада прийняла рішення відкликати своїх послів з Киргизії та Грузії.

    Теги: санкції путінський режим Грузія
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    Грузинська авіакомпанія запускає регулярні рейси до Мінська