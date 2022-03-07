Співпраця з Росією. Грузинську владу викрито у цинічній брехні

Грузинська Національна харчова агенція зробила заяву про успіх у переговорах з Росією

Грузія вирішила рятувати Росію своїм молочним продовольством, хоча божилась перед Києвом, що не робитиме цього

Грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну. Про це інформує «Європейська правда».

Росія у суботу оголосила про односторонній намір зняти санкції з 15 грузинських постачальників молочної продукції, відкривши для них ринок Росії. Це повідомлення, яке поширилося серед українських медіа, викликало низку консультацій між офіційними представниками Києва та Тбілісі.

Під час контактів грузинські дипломати запевнили українських, що ця інформація є «російським фейком». Відповідно українські дипломати довірилися грузинським партнерам та вийшли зі спростуванням.

У офіційній заяві посольства України у Тбілісі зазначалося: «Посольство невідкладно звернулося до МЗС Грузії. МЗС Грузії спростувало наведену інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності і є черговим підтвердженням фейк-практики російських ЗМІ».

Відомо, що українське посольство також поширило запевнення уряду Грузії про те, що він не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок РФ.

«Грузинська сторона має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку та експортувати до РФ нічого не планувала і не планує», – переказали українські дипломати.

Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Грузинська Національна харчова агенція, очільник якої Зураб Чекурашвілі у суботу брав участь у переговорах з Россельхознадзором, зробила заяву про успіх у переговорах з РФ – тих самих, які грузинський МЗС заперечував.

«З 2020 року ведуться переговори з Російською федерацією, на підставі яких ухвалене рішення про дозвіл продукції тваринницького походження до РФ», – йдеться у офіційній заяві агенції.

Додамо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 3 березня підписав заявку на вступ Грузії до Європейського Союзу.

Раніше йшлося про те, що українська влада прийняла рішення відкликати своїх послів з Киргизії та Грузії.