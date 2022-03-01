України відкликає послів з Киргистану та Грузії (відео)
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Зеленський: «Негайно відкликаємо посла з Киргистану за виправдання агресії проти України»
Українська влада прийняла рішення відкликати своїх послів з Киргизії та Грузії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.
«Негайно відкликаємо посла з Киргистану за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії за перепони добровольців, які хочуть нам допомогти. За не моральну позицію по відношенню до санкцій», – заявив Зеленський.