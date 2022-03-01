України відкликає послів з Киргистану та Грузії (відео)

Зеленський: «Негайно відкликаємо посла з Киргистану за виправдання агресії проти України»

Українська влада прийняла рішення відкликати своїх послів з Киргизії та Грузії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Негайно відкликаємо посла з Киргистану за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії за перепони добровольців, які хочуть нам допомогти. За не моральну позицію по відношенню до санкцій», – заявив Зеленський.