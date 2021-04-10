«Російського бізнесмена, який критикував Путіна, задушили в його домі у Лондоні», – висновок експертів
Глушков втік з Росії після звинувачення у шахрайстві під час перебування на посаді заступника директора авіакомпанії «Аерофлот»
Микола Глушков отримав політичний притулок у Великобританії у 2010 році
Російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив в екзилі у Британії, задушили у його власному домі. Такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона, повідомляє BBC.
Так, Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона в березні 2018 року.
Коронерським судом Західного Лондона були представлені докази, які свідчать, що смерть Глушкова була представлена як самогубство, і що в ній брала участь якась «третя сторона».
Так, за висновком патологоанатома, представленим судом, завдані ушкодження можуть бути викликані тим, що якась людина, яка була позаду, тримала Глушкова за шию.
При цьому у висновку зазначається також відсутність травм, що вказують на тривалу сутичку або утримування третьою стороною, і відсутність травм верхніх кінцівок захисного характеру.
Проте, зачитуючи вердикт, коронер заявив: «Судячи з усієї документації, з усіх зібраних доказів, Микола Глушков помер в результаті навмисного вбивства».
Розслідування збіглося у часі з повторним проханням контртерористичного підрозділу лондонської поліції надати додаткову інформацію про смерть Глушкова.
Як повідомили в поліції, жодних арештів поки що не проводили, і мотиви ще не встановлені.
Тіло Глушкова знайшли його родичі та близькі пізно ввечері у понеділок, 12 березня 2018 року.
Нагадаємо, 13 березня у Лондоні знайдено мертвим Миколу Глушкова, який був близьким діловим партнером покійного російського олігарха Бориса Березовського.
Потім стало відомо, що Глушков помер, як і Березовський.
Також, у Великій Британії були отруєні росіяни – Сергій Скрипаль і його доньку Юлія, їх знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.
Як повідомлялося, 16 березня 2018 року, Британська поліція почала розслідувати вбивство друга Березовського Глушкова.