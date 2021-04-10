«Російського бізнесмена, який критикував Путіна, задушили в його домі у Лондоні», – висновок експертів

Глушков втік з Росії після звинувачення у шахрайстві під час перебування на посаді заступника директора авіакомпанії «Аерофлот»

Микола Глушков отримав політичний притулок у Великобританії у 2010 році

Російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив в екзилі у Британії, задушили у його власному домі. Такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона, повідомляє BBC.

Так, Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона в березні 2018 року.

Коронерським судом Західного Лондона були представлені докази, які свідчать, що смерть Глушкова була представлена як самогубство, і що в ній брала участь якась «третя сторона».

Так, за висновком патологоанатома, представленим судом, завдані ушкодження можуть бути викликані тим, що якась людина, яка була позаду, тримала Глушкова за шию.

При цьому у висновку зазначається також відсутність травм, що вказують на тривалу сутичку або утримування третьою стороною, і відсутність травм верхніх кінцівок захисного характеру.

Проте, зачитуючи вердикт, коронер заявив: «Судячи з усієї документації, з усіх зібраних доказів, Микола Глушков помер в результаті навмисного вбивства».

Розслідування збіглося у часі з повторним проханням контртерористичного підрозділу лондонської поліції надати додаткову інформацію про смерть Глушкова.

Як повідомили в поліції, жодних арештів поки що не проводили, і мотиви ще не встановлені.

Тіло Глушкова знайшли його родичі та близькі пізно ввечері у понеділок, 12 березня 2018 року.

Глушков помер у віці 68 років. Свого часу він був заступником директора державної компанії «Аерофлот». Микола Глушков двічі був звинувачений російськими правоохоронними органами в шахрайстві. У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув’язнення за крадіжку $123 млн у «Аерофлота».

Серед іншого Глушков був бізнес-партнером і близьким другом російського олігарха Бориса Березовського, який гостро критикував Путіна. Після смерті Березовського, якого знайшли повішеним у його домі в Англії у 2013 році, Глушков відкрито заявляв, що не вірить у самогубство товариша і стверджував, що колишнього олігарха вбили.

Нагадаємо, 13 березня у Лондоні знайдено мертвим Миколу Глушкова, який був близьким діловим партнером покійного російського олігарха Бориса Березовського.

Потім стало відомо, що Глушков помер, як і Березовський.

Також, у Великій Британії були отруєні росіяни – Сергій Скрипаль і його доньку Юлія, їх знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

Як повідомлялося, 16 березня 2018 року, Британська поліція почала розслідувати вбивство друга Березовського Глушкова.

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