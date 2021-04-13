Подвійне вбивство: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару (відео)

Обставини події та причетні до неї особи встановлюються

На Одещині у власному будинку знайшли мертвим чоловіка та дружину, на них були ознаки насильницької смерті. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

У вівторок, 13 квітня, в Подільську на Одещині виявили тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка. Подружжя з ознаками насильницької смерті виявила сусідка загиблих.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

Тим часом, в Одесі під час сварки за столом зловмисник накинувся на потерпілу з кулаками, а потім схопив за горло та задушив. Кілька годин чоловік вигадував, як відвести від себе підозру, і, врешті, звернувся до поліції з заявою: жінка померла уві сні, а садна на її тілі – результат його спроби реанімувати небіжчицю.

Лише результат розтину, який показав, що 33-річна одеситка померла від механічної асфіксії, змусив правопорушника зізнатися у скоєному. Причиною свого вчинку він назвав надмірне споживання алкоголю.