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    Подвійне вбивство: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару (відео)

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    Подвійне вбивство: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару (відео)
    Фото Нацполіції в Одеській області

    Обставини події та причетні до неї особи встановлюються

    На Одещині у власному будинку знайшли мертвим чоловіка та дружину, на них були ознаки насильницької смерті. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    У вівторок, 13 квітня, в Подільську на Одещині виявили тіла 45-річної жінки та 57-річного чоловіка. Подружжя з ознаками насильницької смерті виявила сусідка загиблих.

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    Подвійне вбивство: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару (відео)
    Подвійне вбивство: на Одещині знайшли мертвою сімейну пару (відео)

    На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

    Тим часом, в Одесі під час сварки за столом зловмисник накинувся на потерпілу з кулаками, а потім схопив за горло та задушив. Кілька годин чоловік вигадував, як відвести від себе підозру, і, врешті, звернувся до поліції з заявою: жінка померла уві сні, а садна на її тілі – результат його спроби реанімувати небіжчицю.

    Лише результат розтину, який показав, що 33-річна одеситка померла від механічної асфіксії, змусив правопорушника зізнатися у скоєному. Причиною свого вчинку він назвав надмірне споживання алкоголю.

    Теги: вбивство Одещина жінка чоловік
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