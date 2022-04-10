Гуманітарні коридори: плани евакуації на 10 квітня

У суботу гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 4 532 людини

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про гуманітарні коридори, які мають запрацювати 10 квітня:

Маріуполь — Запоріжжя (власним транспортом);

Бердянськ, Токмак, Енергодар — Запоріжжя (власним транспортом та автобусами);

Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Гірське, Рубіжне — Бахмут (у разі припинення вогню з боку російських військ на Луганщині).

В суботу, 9 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 4 532 людини.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.