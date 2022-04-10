Де рашисти беруть нові сили. Розвідка Британії повідомила дві важливі новини

Зусилля зі збільшення бойової потужності також включають спроби вербування з невизнаного придністровського регіону Молдови

У відповідь на зростаючі втрати російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року. Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки.

Зусилля зі збільшення бойової потужності також включають спроби вербування з невизнаного придністровського регіону Молдови.

Як раніше повідомлялося, Генштаб заявив, що активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Перед цим ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Також стало відомо, що президентка Майя Санду заявила про неготовність Молдови приєднатися до антиросійських санкцій, оскільки так вона може залишитися без газу та електроенергії.

Нагадаємо, в розпорядженні «Главкома» опинилися знімки російських військових, що несуть службу у миротворчої місії на території непідконтрольного Придністровʼя. Джерела видання також розповіли, що в окупованому регіоні відбувається активне переміщення військ РФ.

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