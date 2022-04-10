Вдалося евакуювати людей з Маріуполя і Мелітополя: Верещук про гуманітарні коридори

На власному транспорті та автобусах за допомогою гуманітарних коридорів з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя доїхали 3 425 людей

В суботу, 9 квітня, гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 4 532 людини. Про це повідомляє Офіс президента.

На власному транспорті та автобусах за допомогою гуманітарних коридорів з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя доїхали 3 425 людей.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що серед них є 192 жителів Маріуполя.

Із міст Запорізької області – Пологів, Василівки, Бердянська, Токмака, Мелітополя та Енергодара – виїхали 3 233 людини.

Вдалося звільнити захоплені автобуси та евакуювати людей із міста Мелітополя. В Запоріжжя було вивезено 529 місцевих мешканців.

Автобуси для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, бо окупанти відмовилися пропустити їх за попередньо погодженим маршрутом. Завтра буде повторна спроба дістатися цих міст для евакуації наших громадян.

Нагадаємо, на 8 квітня було погоджено роботу 10 гуманітарних коридорів.

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