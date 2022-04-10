Били молотками двері. Як окупанти рознесли квартиру в Ірпені (відео)

«Російсько-мародерська армія обносить квартири в місті Ірпінь. Тварі», – підписано ролик

Російська армія при вторгненні в Україну не тільки здійснює вбивства і тортури мирного населення, а й виносить із будинків українців все, що можна. Так, загарбники під час окупації Київської області масово грабували житло людей. У мережі з'явилося відео, як окупанти розкривають квартири в одному з ЖК Ірпеня.

«Російсько-мародерська армія обносить квартири в місті Ірпінь. Тварі», – підписано ролик.

На відео можна побачити, як за допомогою відбійного молотка військові РФ зламують двері квартир. Також вони з цікавістю роздивляються, що стоїть поруч з житлом велосипед.

Зазначимо, російські загарбники озвіріли від життя людей у передмісті Києва.

Нагадаємо, білоруські журналісти оприлюднили дані, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.