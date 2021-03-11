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    Захисники тварин звинуватили гурт Go_A в експлуатації червонокнижного птаха

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    На руку солістці гурту Go_A Катерині Павленко сідає канюк степовий - Захисники тварин звинуватили гурт Go_A в експлуатації червонокнижного птаха
    На руку солістці гурту Go_A Катерині Павленко сідає канюк степовий
    Скріншот фото: відео Eurovision Song Contest

    Канюк степовий внесений до Червоної книги України

    Гурт Go_A презентував кліп на пісню «Шум», з якою цього року представить Україну на Євробаченні. Привертати увагу європейців автори відео вирішили експлуатацією пташки, яка внесена до Червоної книги України. Про це йдеться в повідомленні громадської організації UAnimals в мережі Facebook.

    Представники UAnimals зазначають, що кілька незалежних орнітологів впевнені, що в кліпі знято не звичайну пташку, а представника виду «Канюк степовий», який в Україні є під загрозою зникнення.

    У середині минулого століття чисельність цього виду на нашій території настільки зменшилась, що його навіть уважали зниклим. Зараз канюк степовий потрохи відроджується, й на сьогодні чисельність виду в Україні складає близько двох сотень пар.

    Канюк степовий внесений до Червоної книги України, тож саме лише володіння цією пташкою має підтверджуватись спеціальними документами.

    «Навіть чинний, украй недосконалий закон визначає, що експлуатація цього виду здійснюється у виняткових ситуаціях лише в наукових і селекційних цілях, насамперед для розмноження, розселення та розведення в штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу виконавчої влади. На практиці такі дозволи в Україні не видаються», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на цифрових платформах Суспільного мовлення відбулася прем’єра кліпу на оновлену пісню Shum гурту Go_A, який він виконає у травні на міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2021».

    Під кінець кліпу є момент, коли на руку солістці гурту Go_A Катерині Павленко сідає хижий птах, і вони дивляться одне одному в очі. Представляючи кліп, виконавиця розповіла, що це був один із найдивніших моментів на зйомках.

    Цьогоріч 65-й пісенний конкурс «Євробачення» пройде у Роттердамі. Півфінали – 18 та 20 травня, фінал - 22 травня.

    Теги: Євробачення книги закон Facebook співак
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