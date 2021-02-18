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    Білорусь може не потрапити на «Євробачення-2021» через Лукашенка

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    Півфінали міжнародного пісенного конкурсу пройдуть 18 і 20 травня, а фінал &ndash; 22 травня в Роттердамі - Білорусь може не потрапити на «Євробачення-2021» через Лукашенка
    Півфінали міжнародного пісенного конкурсу пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня в Роттердамі
    Фото з відкритих джерел

    З відповідною пропозицією виступила депутат Європейського парламенту

    Через дії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та його силовиків Білорусь можуть відсторонити від участі у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2021».

    З відповідною пропозицією виступила депутат Європейського парламенту Карін Карлсбро.

    «Сьогодні виступила в Європарламенті з ініціативою зі збору підписів під листом до Європейського Союзу радіо і телебачення з вимогою відсторонити Білорусь від участі у весняному конкурсі пісень «Євробачення-2021» в Нідерландах», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

    Європарламентар назвала неприпустимою співпрацю з державною Білоруською телерадіокомпанією, в якій продовжується переслідування співробітників.

    Нагадаємо, конкурс «Євробачення-2021» відбудеться в Роттердамі (Нідерланди) в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

    Також, через політичну ситуацію, світову першість-2021 з хокею у білорусів можуть відібрати.

    Теги: Білорусь Євробачення телебачення Європарламент Олександр Лукашенко Facebook
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