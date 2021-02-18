Білорусь може не потрапити на «Євробачення-2021» через Лукашенка

З відповідною пропозицією виступила депутат Європейського парламенту

Через дії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та його силовиків Білорусь можуть відсторонити від участі у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2021».

З відповідною пропозицією виступила депутат Європейського парламенту Карін Карлсбро.

«Сьогодні виступила в Європарламенті з ініціативою зі збору підписів під листом до Європейського Союзу радіо і телебачення з вимогою відсторонити Білорусь від участі у весняному конкурсі пісень «Євробачення-2021» в Нідерландах», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Європарламентар назвала неприпустимою співпрацю з державною Білоруською телерадіокомпанією, в якій продовжується переслідування співробітників.

Нагадаємо, конкурс «Євробачення-2021» відбудеться в Роттердамі (Нідерланди) в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Також, через політичну ситуацію, світову першість-2021 з хокею у білорусів можуть відібрати.