Гурт Go_A презентував оновлену версію пісні для «Євробачення-2021»

Go_A розповіли, що їм було складно обрізати першу версію пісні «Шум» і адаптовувати її під формат «Євробачення»

В оновленій версії пісні Go_A змінив повністю текст, за основу було взяв веснянки з різних регіонів України

На цифрових платформах Суспільного мовлення відбулася прем’єра кліпу на оновлену пісню Shum гурту Go_A, який він виконає у травні на міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2021».

Після прем’єри кліпу ведучий «Суспільної студії» Анатолій Єрема поспілкувався з учасниками гурту Go_A Катериною Павленко і Тарасом Шевченком.

Вони розповіли, що їм було складно обрізати першу версію пісні «Шум» і адаптовувати її під формат «Євробачення». Перший варіант пісні – на 4 хвилини, а для «Євробачення» пісня має бути тривалістю 3 хвилини.

Музиканти вирішили написати другу серію «Шуму».

За словами Катерини Павленко, у першому кліпі вони були у ковідних костюмах і закликали весну. У наступній серії весна прокинулася і «нам стало набагато краще жити», пісня стала більш позитивною.

За правилами «Євробачення», на конкурсі не можна виконувати народних пісень.

В оновленій версії гурт змінив повністю текст пісні, за основу взяв веснянки, які звучали на території України в різних регіонах. Тепер замість «сію, вію конопелечки» Катерина Павленко співає «сію, сію конопелечки». Вона сказала, що конопля раніше була дуже важлива аграрна культура, яку використовували для виготовлення одягу та вироблення олії.

Нагадаємо, кліп на пісню «Шум» гурту Go_A для «Євробачення-2021» знімав Максим Тужилін.

У конкурсі візьмуть участь 40 країн. 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. Go_A виступить у першому півфіналі 18 травня.

«Євробачення-2021» пройде за сценарієм «В». Усі присутні у Роттердамі повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції, зменшиться кількість людей у кожній делегації та кількість журналістів.