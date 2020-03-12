НАБУ затримало головного тюремника Львівщини на хабарі, - ЗМІ



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Михайла Дзюдзя затримали на хабарі увечері 11 березня

Михайло Дзюдзь понад п’ять років очолює пенітенціарну службу на Львівщині

Працівники НАБУ затримали на хабарі начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, генерал-майора внутрішньої служби, депутата Львівської облради Михайла Дзюдзя.

За даними джерел zaxid.net у правоохоронних органах, затримання відбулося увечері у середу, 11 березня.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Подробиць справи наразі не розголошують.

Зазначимо, що офіційної інформації на сайті НАБУ поки немає.

62-річний Михайло Дзюдзь є депутатом Львівської облради, головою постійної депутатської комісії з питань законності, депутатської діяльності, регламенту, правоохоронної та антикорупційної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем.

Михайло Дзюдзь понад п’ять років очолює пенітенціарну службу на Львівщині.

До слова, співробітники Служби безпеки України підозрюють начальника оперативно-розшукового відділу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби у сприянні незаконному вилову риби.