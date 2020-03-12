На Полтавщині чиновники розікрали понад 1 млн бюджетних коштів на ремонті ліцею, - СБУ



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Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили відомості щодо фактичних витрат підрядних підприємств та іншу фінансову документацію із доказами проведення оборудки

Служба безпеки України викрила розкрадання державних грошей, призначених для виконання ремонтно-будівельних робіт в одному із навчальних закладів Полтавської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, представники комерційних структур, які були залучені до проведення капітального ремонту ліцею на території Кременчуцького району, організували механізм привласнення бюджетних коштів. Для реалізації оборудки підрядники штучно завищували вартість будівельних матеріалів та виконаних робіт, зокрема, щодо здійснення термомодернізації будівлі навчального закладу.

За оперативною інформацією, протягом 2018 – першого півріччя 2019 року через протиправну діяльність ділки привласнили понад 1 млн бюджетних коштів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили відомості щодо фактичних витрат підрядних підприємств та іншу фінансову документацію із доказами проведення оборудки.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи з викриття протиправних дій проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури і за сприяння Полтавської обласної державної адміністрації.