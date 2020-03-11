У Бердянську СБУ викрила начальника відділу прикордонної служби на «кришуванні» браконьєрів



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Фото: пресцентр СБУ

Посадовця затримали під час отримання 10 тис. гривень чергового хабара

Співробітники Служби безпеки України підозрюють начальника оперативно-розшукового відділу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби у сприянні незаконному вилову риби. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

За версією слідства, посадовець налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від місцевих рибалок та приватних підприємців, які займаються нелегальним рибним промислом в акваторії Азовського моря.

За щомісячні хабарі начальник відділу «не помічав» масштабної протиправної діяльності. Залежно від сезону, у тому числі й у період нерестової заборони, та величини улову розміри відкатів варіювалися від 5 до 10 тисяч гривень з кожного судна.

Фото: пресцентр СБУ

За окрему плату посадовець заздалегідь попереджав зловмисників про здійснення правоохоронними та контролюючими органами рейдів.

Затримали посадовця у центрі Бердянська під час отримання 10 тис. гривень чергового хабара.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється причетність інших посадових осіб служби до корупційних правопорушень.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Територіальним Управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь, під процесуальним керівництвом прокуратури.