Хакер у Чернігові за три біткоїни продавав базу даних міжнародної компанії

Під час обшуку правоохоронці виявили на комп'ютері хакера повну базу даних клієнтів міжнародної компанії

У Чернігові 20-річний хакер продавав базу даних клієнтів міжнародної компанії за 3 біткоїни. Про це повідомляє прес-служба кіберполіції. Зазначається, що доступ до бази зловмисник отримав під час виявлення уразливості веб-ресурсу цієї компанії. Як встановили оперативники, ця міжнародна компанія-перевізник, орієнтована на поставку товарів зі США



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Під час обшуку правоохоронці виявили на комп'ютері хакера повну базу даних клієнтів міжнародної компанії

У Чернігові 20-річний хакер продавав базу даних клієнтів міжнародної компанії за 3 біткоїни.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

Зазначається, що доступ до бази зловмисник отримав під час виявлення уразливості веб-ресурсу цієї компанії.

Як встановили оперативники, ця міжнародна компанія-перевізник, орієнтована на поставку товарів зі США у більш як 10 країн світу, в тому числі і в Україну.

Під час обшуку правоохоронці виявили на комп'ютері хакера повну базу даних клієнтів міжнародної компанії. У цій базі налічується персональна інформація щодо 120 тисяч осіб, серед яких були і українці.

Крім цього, хлопець також скупляв на скомпрометовані платіжні картки різноманітні товари з інтернет-майданчиків, які потім планував перепродати.

У його квартирі поліцейські вилучили ноутбуки, мобільні телефони та флеш-картки. Також вилучено бокси, за допомогою яких зловмисник проводив пошук уразливостей та хакерські атаки. Крім того, правоохоронці виявили нову комп'ютерну техніку відомих торгових марок, які були придбані на кардерські картки, з метою подальшого перепродажу.

Правоохоронці отримали також інформацію щодо банків-емітентів кардерських карток.

Проводиться подальша робота спільно з представниками ФБР щодо встановлення суми завданих збитків.