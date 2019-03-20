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    На Рівненщині спіймали агітатора із 2,5 млн гривень «на підкуп» виборців

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    <p>20 березня у Рівненській області затримали місцевого учасника &laquo;мережі підкупу&raquo; за одного з кандидатів в президенти</p> - На Рівненщині спіймали агітатора із 2,5 млн гривень «на підкуп» виборців

    20 березня у Рівненській області затримали місцевого учасника «мережі підкупу» за одного з кандидатів в президенти

    Фото Юрія Луценка/Фейсбук

    Кандидата, на чию користь мали піти гроші, генпрокурор назвав «Ю»

    У місті Дубно Рівненської області затримали учасника мережі підкупу виборців на користь одного з кандидатів в президенти. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

    Імені кандидата Луценко не назвав, лише зазначив, що у спортивній сумці агітатора були 2,5 млн грн.

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    «Якщо учасник Всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн «чорної готівки» для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тисяч, то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн?» – написав Луценко.

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    Слід нагадати, що силовики МВС відзавтра переходять на посилений режим служби.

    Також нагадаємо, що станом на 18 березня, від початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 175 кримінальних проваджень.

    У МВС також заявили, що українців лякають бійками та вибухами на виборчих дільницях.

    До вашої уваги:  
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