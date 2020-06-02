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    Хакери за тиждень здійснили майже 11 тисяч кібератак в Україні

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    Протягом тижня&nbsp;було заблоковано 25 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на сайти&nbsp;Офісу президента України - Хакери за тиждень здійснили майже 11 тисяч кібератак в Україні
    Протягом тижня було заблоковано 25 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на сайти Офісу президента України

    Найбільше хакери цікавляться сайтом Офісу президента

    Із 27 травня до 2 червня система захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблокувала 10 767 різних видів атак.

    Загалом же кількість таких атак зростає упродовж останніх кількох тижнів. Це випливає з інформації, оприлюдненої Державною службою зв`язку та захисту інформації.

    «Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 10 767 різних видів атак, що на 56% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість (99%) з них - це мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 25 DDoS-атак, переважна більшість з яких - на сайти Офісу президента України», - повідомили в Держспецзв`язку, підбиваючи підсумки періоду з 27 травня до 2 червня.

    Загалом системою кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури за указаний період було зафіксовано на об’єктах моніторингу 115 459 підозрілих подій, що на 7% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (66%), спроб мережевого сканування (27%), виявлення мережевого трояна (3%), веб-атак (2%) та спроб отримання прав адміністратора (2%).

    Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2451 кіберінцидент, що на 27% менше, ніж попереднього тижня.

    Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (94% від загальної кількості) та фішингу (4%).

    Зазначимо, з 20 до 26 травня 2020 року з 13 заблокованих DDoS-атак переважна більшість здійснювалася на сайти Офісу президента.

    З 13 по 19 травня було заблоковано 27 DDoS-атак - переважна більшість - на сайти Офісу президента.

    З 6 по 12 травня було заблоковано 18 DDoS-атак - переважна більшість - на сайти Офісу президента.

    З 28 квітня по 5 травня було заблоковано 10 DDoS-атак - переважна більшість - на сайти Офісу президента.

    З 18 по 24 квітня було зафіксовано 17 DDoS-атак, зокрема на сайти Офісу президента, Державного бюро розслідувань і Держспецзв’язку. Загалом у цей період було зареєстровано втричі більше кіберінцидентів, ніж в середньому щотижнево реєструвалося у березні-квітні поточного року.

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