«Мільйон за хакерів». США пообіцяли винагороду за інформацію про двох громадян України



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Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права в жодній країні - Майкл Помпео

$1 млн отримають ті, хто допоможе заарештувати громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка за участь у транснаціональній кіберзлочинності

США пообіцяли винагороду у розмірі $1 млн за інформацію, що допоможе заарештувати громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка за участь у транснаціональній кіберзлочинності.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майкла Помпео.

«Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права в жодній країні. Оскільки їхні кримінальні можливості поширюються по всьому світу, ми вітаємо співпрацю та координацію всіх урядів для притягнення цих злочинців до відповідальності та захисту невинних громадян по всьому світу», - зазначається в заяві.

Як повідомлялося, на початку липня хакери атакували «Укроборонпром».