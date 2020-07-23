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    У світі

    «Мільйон за хакерів». США пообіцяли винагороду за інформацію про двох громадян України

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    Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права в жодній країні - Майкл Помпео - «Мільйон за хакерів». США пообіцяли винагороду за інформацію про двох громадян України
    Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права в жодній країні - Майкл Помпео

    $1 млн отримають ті, хто допоможе заарештувати громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка за участь у транснаціональній кіберзлочинності

    США пообіцяли винагороду у розмірі $1 млн за інформацію, що допоможе заарештувати громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка за участь у транснаціональній кіберзлочинності.

    Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майкла Помпео.

    «Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права в жодній країні. Оскільки їхні кримінальні можливості поширюються по всьому світу, ми вітаємо співпрацю та координацію всіх урядів для притягнення цих злочинців до відповідальності та захисту невинних громадян по всьому світу», - зазначається в заяві.

    Як повідомлялося, на початку липня хакери атакували «Укроборонпром».

    США кібербезпека хакер
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