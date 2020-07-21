Twitter та YouTube заблокували акаунти «луцького терориста»



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Максим Кривош сьогодні захопив рейсовий автобус і тримає людей у заручниках

Дію облікового запису призупинено - зазначено на сторінках Максима Плохого у соцмережах

Twitter і YouTube заблокували акаунти Максима Плохого, який у Луцьку захопив рейсовий автобус із пасажирами. Про це заявлено на його сторінці у Twitter.

«Дію облікового запису призупинено», - зазначено на сторінці.

Канал «луцького терориста» на YouTube також заблокований.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.