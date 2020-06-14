Харків: парафія з православної церкви перейшла до УГКЦ



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Свято-Дмитрівська парафія м. Харкова переходить до УГКЦ

Охорону храму на час зборів забезпечували бійці Харківського осередку «Правого сектора»

Протягом останнього тижня загальні збори Свято-Юріївської парафії м. Полтави і Преображенської парафії м. Лозової ухвалили звернутися до екзарха Харківського єпископа Василя (Тучапця) з проханням прийняти їх до складу Харківського екзархату УГКЦ.

Про це повідомляється на сайті Харківської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви (оновленої).

Зазначається, що після офіційного проголошення ухвал ХХХІ єпархіяльного собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) про самоліквідацію цієї єпархії в її парафіях проходять збори для розгляду майбутнього підпорядкування громад.

14 червня 2020 р. пройшли загальні збори Свято-Дмитрівської парафії м. Харкова. З 70 офіційних членів парафії на них були присутніми 68 чоловік.

Майже одноголосно (за одного парафіянина, який утримався з двох питань) було ухвалено:

вийти зі складу Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о).

перейти в підпорядкування Харківського екзархату УГКЦ.

внести відповідні зміни до статуту Свято-Дмитрівської парафії м. Харкова.

звернутися до преосвященного єпископа Василя (Тучапця), екзарха Харківського, з проханням затвердити рішення загальних зборів і нову редакцію статуту парафії.

повідомити Харківську ОДА про зміну підлеглости парафії, зареєструвати нову редакцію статуту й внести необхідні зміни до єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ).

Охорону храму на час зборів забезпечували бійці Харківського осередку «Правого сектора».

Зазначимо, Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) офіційно припинила своє існування, оскільки увійшла до складу Православної церкви України (ПЦУ)

Нагадаємо, 14 грудня помісна УПЦ провела у Національному заповіднику «Софія Київська» розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Митрополит Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і Української Автокефальної Православної Церкви.

Також нагадаємо, згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.

Слід також нагадати, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).