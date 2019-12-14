Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Епіфаній

Сьогодні, 15 грудня, відзначається знакова подія – річниця Собору, який рік тому утвердив церковне єднання трьох гілок українського православ’я у Православній церкві України

Під час засідання Архієрейського Собору Православної Церкви України у Києві митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Про перші результати собору, який присвячений річниці створення Української православної церкви, повідомив у себе на Facebook-сторінці заступник голови управління УПЦ із зовнішніх зв’язків Євстратій Зоря.

«На засіданні архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій «Київська Патріархія УПЦ КП» і «Патріархія УАПЦ», – написав Зоря.

Нагадаємо, Річниця створення Помісної церкви: УПЦ проведе розширений Архієрейський собор