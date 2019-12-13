Річниця створення Помісної церкви: УПЦ проведе розширений Архієрейський собор



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14 грудня 2018 року на Соборі було прийнято Статут Єдиної помісної церкви та обрано її предстоятеля – митрополита Київського і всієї України Епіфанія Фото: Главком

Очікується, що після завершення засідання Архієрейського собору відбудеться пресконференція

Українська православна церква 14 грудня проведе розширений Архієрейський собор з нагоди річниці Об'єднавчого собору, на якому було утверджено створення Помісної української православної церкви та обрано її предстоятеля – митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ на своїй сторінці у Facebook.

«У неділю, 15 грудня, повнота нашої Церкви відзначатиме знакову подію – річницю Собору, який рік тому утвердив церковне єднання трьох гілок українського православ’я у Православній церкві України. На цьому Соборі було прийнято Статут Єдиної помісної церкви та обрано її предстоятеля – блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. З цієї нагоди напередодні, 14 грудня 2019 року, у Києві відбудеться розширений Архієрейський собор за участю всього єпископату Української православної церкви, пройде урочистий молебень у Святій Софії, а також всенічне бдіння у кафедральному храмі УПЦ – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що після завершення засідання Архієрейського собору в митрополичому будинку на території Святої Софії Київської відбудеться пресконференція.

Нагадаємо, глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.

Також нагадаємо, що митрополит Епіфаній зробив важливу заяву щодо святкування Різдва.