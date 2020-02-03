Перший рік Епіфанія. Що тепер болить предстоятелю: пряма мова церква

Святкування інтронізації митрополита Епіфанія, 3 лютого 2020 року

Головні вороги помісної церкви тепер патріарх Філарет та нова влада?

Впродовж 2-3 лютого помісна Українська православна церква святкувала першу річницю інтронізації свого предстоятеля, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. На ці дня також припадає 41 річниця з дня народження предстоятеля. Урочистості зібрали в столиці України весь єпископат УПЦ. В неділю і у понеділок зранку в Софії Київській відбулися літургія і молебень на честь митрополита. А після урочистих заходів відбулася пресконференція митрополита.

«Президент привітав мене одним із перших. Його представники принесли вітальну адресу. Також урядовці висловили свої вітання», - поділився Епіфаній. Серед найбільших досягнень першого року життя нової церкви він називає збереження єдності, яка дозволила започаткувати визнання молодої церкви з боку помісних церков у світі. «Цю єдність ми не просто задекларували 15 грудня 2018 року тут у стінах Софії Київської. Ця єдність дала нам можливість отримання історичного документу – Томосу, в якому чітко прописано, що з того часу ми є автокефальною, незалежною, помісною українською православною церквою. Нас внесено до диптиху і ми посідаємо своє почесне 15 місце серед інших помісних православних церков», - нагадав він.

Предстоятель називає минулий і нинішній рік історичними для Української церкви і визнає численні складнощі на шляху її утвердження. Що цікаво, мова не лише про зовнішнього ворога. Російська Федерація і РПЦ, на думку предстоятеля УПЦ, роблять все можливе, аби не допустити визнання УПЦ іншими православними церквами у світі. Насамперед йдеться про внутрішньоукраїнські проблеми. Позицію почесного патріарха Філарета його вихованець тепер вважає розкольницькою. Також предстоятеля хвилює небажання місцевої влади перереєстровувати релігійні громади, які хочуть перейти від УПЦ МП в помісну церкву.

«Ми не звертаємо уваги на нікчемні дії Філарета»

Почесний патріарх Філарет відіграв важливу роль у становленні автокефальної УПЦ. Мені було приємно, що вітальне слово у стінах Святої Софії виголосив митрополит Макарій. Він раніше очолював УАПЦ, та не дивлячись ні на що, став практично моєю опорою протягом минулого року. Подібного ми очікували також і від владики Філарета, який має великий досвід керування Українською церквою, починаючи ще з екзархату, потім Української церкви, яка отримала від Московського патріархату певні привілеї, а потім вже УПЦ КП. Ми усі очікували, що досвід буде використано для розвитку і розбудови УПЦ, бо він протягом 25 років був прапором автокефалії. Але, на жаль, ті погляди, які він висловив після отримання Томосу, суперечили загальній думці усіх архієреїв і духовенству. Тому зараз почесний патріарх Філарет перебуває у самоізоляції. Він є ієрархом УПЦ, ми йому створили всі необхідні умови для його подальшого існування як ієрарха. Почесний патріарх має можливість звершувати богослужіння, приймати людей, адже має свою резиденцію… Ми просили, зверталися до нього і зараз закликаємо його до примирення і подальшої участі в розбудові нашої Української православної церкви… У грудні 2019 року остаточно завершено ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ. Зараз ви можете побачити в реєстрі, що ПЦУ (УПЦ) є правонаступником і УПЦ КП і УАПЦ… Ми не звертаємо уваги на ті антиканонічні і нікчемні дії, які звершує почесний патріарх Філарет. Адже те, що він звершує, не має майбутнього. Майбутнє є за Православною церквою України.

Митрополит Української православної церкви Епіфаній

Явище ЛГБТ заперечує божественні одкровення

Ми, як церква, з гідністю ставимося до кожної людини тому, що кожна людина створена за образом божим. Але певні явища, які зараз намагаються пропагувати (мова про ЛГБТ спільноту), ми не підтримуємо і як церква ніколи їх підтримувати не будемо тому, що це заперечує божественним одкровенням. Ми декларуємо те, що не повинно відбуватися жодного насилля. Ми закликаємо усіх до любові, до миру.

Облдержадміністрації блокують перереєстрацію парафій

Наші обійми відкриті для всіх православних українців, які прагнуть бути у церкві і разом її будувати. Минулого року до нас доєдналося близько 600 громад з боку Російської православної церкви… Зараз, на жаль, певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію (релігійних громад). Московський патріархат будь-яким чином намагається призупинити цей процес через судові позови. Практично у кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку Російської православної церкви. Вони створюють штучно конфлікти, роблять картинку для того, щоби далі її тиражувати не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми не захоплювали і не захоплюємо храми Російської православної церкви в Україні.

Держава декларує, що рівновіддалено ставиться до всіх церков і релігійних організацій. Але зараз отримуємо певні сигнали з регіонів, де в обласних адміністраціях не перереєстровують статути, затримують. Це стосується навіть Київської обласної державної адміністрації, де протягом останніх місяців не перереєстровуються статути не тільки колишнього Московського патріархату, а й колишнього Київського патріархату і УАПЦ.

Ті громади, які долучилися до нас, зробили це в законний спосіб… Я вірю в те, що у майбутньому буде ще одна хвиля приєднання, хвиля переходів з боку Російської православної церкви в Україні до Православної церкви України. УПЦ Московського патріархату згідно із законом повинна перереєструватися в Російську православну церкву.

Молебень на честь інтронізації митрополита Епіфанія у Софійському соборі

Зараз у нас релігійний мир. Про конкурс на посаду голови Держслужби з етнополітики

Відбулося уже два конкурси, на яких перше місце посів Андрій Юраш. Ми як церква не маємо право втручатися в державні справи, призначення тієї чи іншої особи на ту чи іншу державну посаду. У майбутньому від цього державного органу дуже багато залежатиме. Ми бачимо, що відбувається певна боротьба. Ми не втручаємося у внутрішні справи, але прагнемо, щоби усе відбувалося справедливо. Незабаром Кабмін повинен остаточно визначитись із кандидатурою, яка очолюватиме цей відповідальний напрямок співпраці між державою і релігійними організаціями. Зараз маємо стабільність, маємо мир і не маємо права порушувати це. Тому вірю, що Кабмін призначить ту людину, яка найкраще впорається в майбутньому з цими обов’язками.

УПЦ визнають ще декілька церков

Минулого року ми сподобилися того, щоби першою після проголошення незалежності і автокефалії з боку Вселенського патріархату ми отримали визнання з боку Елладської православної церкви, а також визнав наш автокефальний статус Александрійський патріархат. Він є другим за честю після Вселенського патріархату… Ми бачимо, що Російська Федерація в особі Російської православної церкви все робить задля того, щоби завадити нашому визнанню у світі. Ієрархія Елладської церкви і зараз засвідчує, що відбувається шалений тиск з боку Російської церкви. Але не дивлячись на це, наступного року декілька церков обов’язково долучяться до визнання нашого автокефального статусу.

Історія Української церкви писалася не в її інтересах

В майбутньому хочемо створити загальну історію УПЦ. На базі нашої церкви створений Інститут церковної історії, який очолює митрополит Львівський Димитрій. Надалі налагоджуватимемо стосунки з іншими науковими установами, університетами, щоби спільно працювати і створити таку справжню історію… Бо та історія, яка писалася до цього часу, писалася не в наших інтересах, а в інтересах лише нашого північного сусіда.

Митрополит епіфаній в оточенні єпископів Української православної церкви, 3 лютого 2020 року

УПЦ створить іконописну майстерню

Зараз обговорюємо створення іконописної майстерні, створення школи іконопису, де б могли навчати наших студентів, найперше Київської православної богословської академії. Хочемо залучити усіх майстрів, які бажають, аби відродити те, що було гарного і доброго в нашому українському іконописі.

Окупанти з «ДНР» і «ЛНР» погрожують відібрати церковне майно

Зараз маємо певні проблеми. Ви бачите, що відбувається в Криму, ви бачите, що відбувається на окупованих територіях Донбасу. У мене є інформація, що так звана влада «ДНР» і «ЛНР» поставила ультиматум щодо перереєстрації наших громад. Якщо ми протягом наступних 1-2 місяців не перереєструємося згідно із їхнім так званим законодавством, вони погрожують відібрати усе наше майно. В Криму також є великі проблеми, пов’язані практично з витісненням. Вони не бажають, щоби ми були присутні на півострові. Ми боремося завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. США наполегливо і послідовно підтримують нас у захисті прав наших віруючих на окупованих територіях.

Михайло Глуховський, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»

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