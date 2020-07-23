Підприємці «Барабашово» звинувачують Ярославського і Кернеса в тому, що їх об'єкти регулярно палають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Кернес та Олександр Ярославський. Саме з ними підприємці пов'язують пожежі на об'єктах ТЦ «Барабашово»

Підприємці «Барабашово» стверджують, що регулярно отримують погрози

Асоціація підприємців ТЦ «Барабашово» написала відкритий лист президенту DCH Олександру Ярославському.

Про це йдеться на офіційній сторінці Асоціації в Фейсбук.

У відкритому листі Асоціація звертає увагу на дедалі частіші випадки підпалів в Харкові, які використовуються як засіб залякування людей, які не підтримують рішення чиновників в місті.

«Наші торговельні об'єкти на ТЦ «Барабашово» палають регулярно. І за «дивним збігом обставин» саме ті, які виявилися на шляху будівництва скандальної дороги. «Червоний півень», схоже, - давній улюблений засіб харківської міської влади і Вашого партнера Геннадія Кернеса при будівництві скандальних доріг», - сказано в зверненні.

Тому Асоціація підприємців ТЦ «Барабашово» підтримує звернення Ярославського до глав МВС, СБУ і Генеральної прокуратури з проханням розібратися в ситуації з підпалом техніки, яка виконує роботи з будівництва дороги, яка пройде через ТЦ «Барабашово» і закликають правоохоронців звернути увагу на їхні аргументи.

В Асоціації нагадують випадок будівництва дороги через парк ім. Горького.

«Тоді теж спалили кілька одиниць техніки і цинічно намагалися звинуватити в цьому протестуючих. Роки йдуть, а методи не змінюються. І така «особливість» - дикість не тільки для великих міжнародних інвесторів і для представника малого бізнесу», - сказано у відкритому листі.

Підприємці «Барабашово» стверджують, що регулярно отримують погрози, стикаються з труднощами, які виходять в тому числі від близьких до Ярославського спортсменів-регбістів.

«Ми постійно отримуємо погрози на телефони, нас обкладають необгрунтованими перевірками, створюються штучні проблеми і труднощі, в тому числі і з боку окремих комунальних підприємств міста. На жаль, але нам вдалося зафіксувати за допомогою відеозйомки загрози з боку людей, пов'язаних з командою «Олімп», яку Ви підтримуєте», - сказано в зверненні Асоціації підприємців ТЦ «Барабашово».

Підприємці стверджують, що національний проект «Велике будівництво», який покликаний «зшити Україну» - актуальний і стратегічно важливий для країни. Але вони жалкують, що першим спільним з міжнародним партнером проектом для Ярославського стало будівництво дороги, яка «не тільки не «зшиває», а за словами підприємців Барабашово, «вбиває» бізнес тисяч представників малого та середнього бізнесу.

«Це, м'яко кажучи, репутаційно уразливий проект для всього цивілізованого і соціально-відповідального бізнесу, - стверджують в Асоціації підприємців ТЦ «Барабашово». - Ми також є прихильниками залучення в наше місто інвестицій і співпраці з великим міжнародним бізнесом. Але при цьому важливо зберегти вже існуючі робочі місця, створені малим бізнесом, зберегти можливість людям заробляти на життя».

Також підприємці нагадали, що будівництво дороги почалося без передбачених на те процедур і з порушенням законодавства.

Підприємці «Барабашово» сподіваються, що Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура і Служба безпеки України, до яких звернувся Ярославський, також звернуть увагу на ці обставини.