Харків’янин хотів підпалити себе у ломбарді



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У ломбард чоловік прийшов з каністрою бензину Фото: Нацполіція

Поліції вдалося запобігти інциденту і затримати чоловіка, який встиг облити бензином себе, касову зону і меблі навколо

У Харкові чоловік збирався підпалити себе в одному з ломбардів через невдалу покупку мобільного телефону. Правоохоронцям вдалося запобігти інциденту, повідомили 26 травня в поліції Харківської області.

Зазначається, що вдень у вівторок в ломбард на вулиці Людвіга Свободи зайшов чоловік з каністрою, облив себе, касову зону, підлогу і меблі займистою рідиною, взяв запальничку і закурив сигарету.

Прибулі на місце правоохоронці зупинили чоловіка і вивели його на вулицю.

Зазначається, що 56-річний затриманий пручався і погрожував помститися касиру за неробочий телефон, який він купив кілька днів тому в цьому ломбарді.

За попередніми даними, три дні тому чоловік купив у ломбарді мобільний телефон, а 26 травня вирішив його повернути.

Працівники ломбарду дали йому зразок для написання заяви про повернення, але чоловіка це не влаштувало. Через годину він повернувся з каністрою, однак завершити задумане йому перешкодили співробітники Управління поліції охорони.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 (погроза вбивством) КК.