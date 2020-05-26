Суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику



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У Голосіївському суді обрали запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні 26-річної жінки у відділку поліції на Київщині. На фото — підозрюваний Сергій Сулима Скріншот з відеозапису суду

У разі доведення провини правоохоронців у скоєнні злочину їм загрожує до 12 років позбавлення волі

Голосіївський районний суд Києва заарештував оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Управління Нацполіції в Київській області за підозрою в зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

«Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва 26 травня 2020 до співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави», - сказано в ньому.

Вони підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством або застосуванням зброї) і ч.1 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу.

Вказується, що раніше в кримінальному провадженні за фактом зґвалтування і побиття була змінена група прокурорів.

Старшим цієї групи визначено прокурор спеціалізованого підрозділу з протидії тортурам Офісу генерального прокурора.

До проведення досудового розслідування залучені співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, Державного бюро розслідування, прокуратури Київської області і Офісу генерального прокурора.

Тривають слідчі дії і проводяться експертизи.

У разі доведення провини правоохоронців у скоєнні цього злочину їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

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