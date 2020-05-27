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    З'явилося відео, як у Києві кілери ледь не згоріли під час підпалу авто

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    <p>Двоє кілерів ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля</p> - З'явилося відео, як у Києві кілери ледь не згоріли під час підпалу авто

    Двоє кілерів ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля

    Скріншот з відео

    Стрільці підпалили свій автомобіль та втекли

    У Києві двоє кілерів, які ввечері 26 травня підстрелили громадянина Чорногорії, ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля. 

    Відео із камер спостереження на своєму Telegram-каналі оприлюднив екснардеп Ігор Мосійчук.

    Напад стався на території житлового комплексу «Новопечерські Липки» на вулиці Драгомирова. Стрільці підпалили свій автомобіль та втекли, а один із них обпік собі обличчя.

    Як повідомили у столичній поліції, потерпілого 37-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу з вогнепальним пораненням. Усі обставини з'ясовують правоохоронці.

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