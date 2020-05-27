З'явилося відео, як у Києві кілери ледь не згоріли під час підпалу авто



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Двоє кілерів ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля Скріншот з відео

Стрільці підпалили свій автомобіль та втекли

У Києві двоє кілерів, які ввечері 26 травня підстрелили громадянина Чорногорії, ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля.

Відео із камер спостереження на своєму Telegram-каналі оприлюднив екснардеп Ігор Мосійчук.

Напад стався на території житлового комплексу «Новопечерські Липки» на вулиці Драгомирова. Стрільці підпалили свій автомобіль та втекли, а один із них обпік собі обличчя.

Як повідомили у столичній поліції, потерпілого 37-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу з вогнепальним пораненням. Усі обставини з'ясовують правоохоронці.