З'явилося відео, як у Києві кілери ледь не згоріли під час підпалу авто
Двоє кілерів ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля
Скріншот з відео
Стрільці підпалили свій автомобіль та втекли
У Києві двоє кілерів, які ввечері 26 травня підстрелили громадянина Чорногорії, ледь не згоріли під час спроби підпалу автомобіля.
Відео із камер спостереження на своєму Telegram-каналі оприлюднив екснардеп Ігор Мосійчук.
Напад стався на території житлового комплексу «Новопечерські Липки» на вулиці Драгомирова. Стрільці підпалили свій автомобіль та втекли, а один із них обпік собі обличчя.
Як повідомили у столичній поліції, потерпілого 37-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу з вогнепальним пораненням. Усі обставини з'ясовують правоохоронці.