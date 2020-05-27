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    Стрілянина на Печерську: потерпілий може бути причетний до організації убивств у ЄС

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    Невідомі стріляли в чоловіка з вогнепальної зброї - Стрілянина на Печерську: потерпілий може бути причетний до організації убивств у ЄС
    Невідомі стріляли в чоловіка з вогнепальної зброї

    37-річний громадянин Чорногорії із вогнепальним пораненням грудної клітини госпіталізований

    Потерпілий чоловік, якого 26 травня ввечері в столичному елітному районі «Новопечерські Липки» двоє невідомих поранили із вогнепальної зброї, може бути причетний до організації замовних убивств на території Євросоюзу.

    Слідчі вилучили в нього телефон. Нині все розслідують правоохоронці. Про це повідомляє ТСН з посиланням на свої джерела.

    37-річного громадянина Чорногорії із вогнепальним пораненням грудної клітини доправили до столичної лікарні швидкої допомоги. Поки що стан чоловіка медики не коментують. 

    Як повідомлялося, 26 травня о 18:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка.

    ЗМІ повідомляють, що двоє невідомих просто з машини кілька разів вистрелили в чоловіка, що стояв на вулиці. За словами очевидців, поруч із потерпілим була жінка. Вона намагалася зупинити кровотечу руками.

    Тим часом злочинці кинулися тікати і буквально за сто метрів вибігли з автівки і підпалили її. Один із них отримав опіки обличчя. Відео із камер спостереження на своєму Telegram-каналі оприлюднив екснардеп Ігор Мосійчук.

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