У Києві салони краси потіснили СТО документ



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За чотири роки у Києві скоротилася кількість СТО

Сервісів техобслуговування автомобілів у столиці поменшало

У Києві стало менше сервісів обслуговування автотранспорту. Про це йдеться у відповіді Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації на офіційне звернення депутата Київради Олександра Пабата.

Проаналізувавши документ, депутат на своїй сторінці у Facebook повідомив, що інші напрямки сфери послуг столиці досить успішно розвиває приватний малий бізнес.

«Згідно з даними, наданими Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА, за 6 років сфера послуг столиці зросла на 500 одиниць і до кінця 2018 налічує 5 925 об'єктів», - написав Пабат.

Найбільш розвинена сфера послуг у Святошинському, Деснянському та Шевченківському районах.

«В цілому по місту стало більше хімчисток, центрів ремонту побутових приладів і техніки, салонів краси. Єдиний офіційний напрямок, що регресує, - техобслуговування автотранспорту», - зазначив Пабат.

Нагадаємо, раніше Пабат повідомив, що у Києві спостерігається нестача дільничних офіцерів поліції.