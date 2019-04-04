На Луганщині СБУ викрила банду рекетирів, яку очолював співробітник прокуратури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ssu.gov.ua

Зловмисники вимагали кошти у жителів Лисичанська та Сєвєродонецька

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на Луганщині організоване угруповання, учасники якого вимагали кошти у жителів Лисичанська та Сєвєродонецька. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили чотири мешканці Луганської області. Організатором угруповання був діючий співробітник органів прокуратури.

Зловмисники, зокрема, з погрозами фізичного насилля вимагали від місцевого підприємця, який надає будівельні послуги, 100 тисяч гривень. Гроші підприємець мав повернути за нібито вкрадені на будівництві матеріали.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність зловмисників та затримали всіх учасників угруповання за місцями їх мешкання.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст.189 Кримінального кодексу України затриманим оголошено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.