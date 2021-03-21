Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим

Бійця поховали поруч із 31 іншим захисником України з Хмельницького, які загинули під час російсько-української війни

У неділю, 21 березня, у Хмельницькому поховали загиблого на Донбасі молодшого сержанта 10-ї бригади Віктора Пасєку.

Про це повідомляє АрміяInform.

«Проводжали в останню путь, крім рідних і близьких загиблого захисника, його бойові побратими, представники оперативного командування «Захід», керівництво Хмельницького гарнізону, місцевих органів самоврядування, представники патріотичних громадських організацій, волонтери, духовенство та містяни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військового поховали на Алеї Слави міського кладовища, поруч із 31 іншим захисником України з Хмельницького, які загинули під час російсько-української війни.

Як відомо, 55-річний Віктор Пасєка загинув 18 березня під Горлівкою на Донеччині від кульового поранення в голову. Він був командиром відділення 2-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3892

До служби у Збройних силах Віктор Пасєка працював водієм тролейбуса в комунальному підприємстві «Хмельницькелектротранс».