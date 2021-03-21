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    Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим

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    У Хмельницькому поховали молодшого сержанта 10-ї бригади Віктора Пасєку - Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим
    У Хмельницькому поховали молодшого сержанта 10-ї бригади Віктора Пасєку
    Фото: АрміяInform

    Бійця поховали поруч із 31 іншим захисником України з Хмельницького, які загинули під час російсько-української війни

    У неділю, 21 березня, у Хмельницькому поховали загиблого на Донбасі молодшого сержанта 10-ї бригади Віктора Пасєку.

    Про це повідомляє АрміяInform.

    «Проводжали в останню путь, крім рідних і близьких загиблого захисника, його бойові побратими, представники оперативного командування «Захід», керівництво Хмельницького гарнізону, місцевих органів самоврядування, представники патріотичних громадських організацій, волонтери, духовенство та містяни», – йдеться у повідомленні.

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    Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим
    Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим
    Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим
    Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим
    Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим
    Хмельницький попрощався із загиблим на Донбасі військовим

    Зазначається, що військового поховали на Алеї Слави міського кладовища, поруч із 31 іншим захисником України з Хмельницького, які загинули під час російсько-української війни.

    Як відомо, 55-річний Віктор Пасєка загинув 18 березня під Горлівкою на Донеччині від кульового поранення в голову. Він був командиром відділення 2-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3892

    До служби у Збройних силах Віктор Пасєка працював водієм тролейбуса в комунальному підприємстві «Хмельницькелектротранс».

    Теги: смерть військові Хмельницький Операція Об’єднаних сил поховання
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