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    Війна на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого 18 березня військового

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    Загиблий боєць був родом з Хмельницької області - Війна на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого 18 березня військового
    Загиблий боєць був родом з Хмельницької області

    Смертельне поранення в голову отримав військовослужбовець, молодший сержант Віктор Пасєка

    У четвер, 18 березня, на Донбасі загинув військовослужбовець з Хмельницької області Віктор Пасєка.

    Про це повідомили у Facebook на сторінці Красилівського районного військового комісаріату.

    Відомо, що близько 12-ї години бойовики здійснили обстріл зі сторони міста Горлівка із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів і мінометів різного калібру.

    Смертельне поранення в голову отримав військовослужбовець, молодший сержант Віктор Пасєка.

    Як йдеться у повідомленні комісаріату, Віктор Пасєка був військовим за контрактом, командиром бойової машини – командир відділення 2 гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

    Чоловік був родом із села Мончинці Красилівського району Хмельницької області. Про час та місце поховання військового стане відомо 19 березня.

    Раніше повідомлялося, що 18 березня біля населеного пункту Південне у зоні проведення Операції Об’єднаних сил у результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

    До слова, у заяві з нагоди сьомих роковин окупації Криму Росією міністри закордонних справ країн G7 назвали Росія стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

    Теги: Хмельниччина бойовики на Донбасі Горлівка обстріл смерть військові Операція Об’єднаних сил поховання
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