Нові втрати на Донбасі: внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

Російські найманці обстрілювали українські позиції із стрілецької зброї, відкривався вогонь у відповідь

Український військовий загинув сьогодні внаслідок обстрілів російськими найманцями українських позицій на Донбасі. Як повідомляє командування оперативно-тактичного угруповання «Північ» у Facebook, трагедія сталася поблизу населеного пункту Шуми.

«Сьогодні, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл окупантів українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – додали в ОТУ «Північ».

Як вже повідомлялося, протягом минулої доби, 19 березня, на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, які були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.