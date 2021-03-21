Стало відомо імʼя військового, що загинув учора на Донбасі

На Сході України загинув військовий з Кропивницького Кирило Биковський

Військовий, який загинув учора в районі проведення Операції обʼєднаних сил – це 28-річний мешканець Кропивницького Кирило Биковський. Про це розповів голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Назаренко. У загиблого лишились мати і сестри.

За словами заступника військового комісара облвійскомату Петра Герасимяка, солдата Кирила Биковського 1992 року народження у праве плече поранив снайпер. Від поранення військовий помер.

На ранок понеділка, 22 березня, запланували розтин, після чого тіло бійця привезуть у Кропивницький.

Прощатися з військовим планують у вівторок, 23 березня. Точний час повідомлять додатково – сказав Петро Герасимяк.

Учора речник Командування Об’єднаних сил Назар Волошин розповів, що під час одного з обстрілів з боку російських найманців смертельного поранення зазнав український військовий. Помер під час евакуації до госпіталю.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 20 березня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму тиші.