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    Суд покарав студента, який серед ночі зняв з кінотеатру прапор УПА

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    На центральній вулиці Хмельницького вивішують червоно-чорні прапори - Суд покарав студента, який серед ночі зняв з кінотеатру прапор УПА
    На центральній вулиці Хмельницького вивішують червоно-чорні прапори

    Хлопця судили за дрібне хуліганство

    Хмельницький міськрайонний суд визнав винним студента першого курсу за ст. 173 КУпАП («Дрібне хуліганство») і оштрафував на 51 грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 23 лютого.

    За даними адмінпротоколу, 4 лютого 2021 року близько другої години ночі, хлопець, перебуваючи біля кінотеатру імені Тараса Шевченка на вул. Проскурівська у Хмельницькому, з хуліганських спонукань зняв прапор УПА червоно-чорного кольору.

    Своїми діями він порушив громадський порядок і спокій громадян. У суді студент надав пояснення та визнав вину.

    Також хлопець заплатить 454 грн судового збору.

    Як відомо, 22 березня 2018 року депутати Хмельницької обласної ради рекомендували піднімати біля адміністративних приміщень органів влади червоно-чорний прапор поруч з Державним Прапором України в пам’ятні дні, пов’язані з постатями національно-визвольної боротьби.

    Теги: суд прапор Хмельницький
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