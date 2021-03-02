Очільник МВС про справу Шеремета: Обвинувачі опинилися в дивному становищі

МВС стверджує, що реальних нестикувань у справі вбивства журналіста Павла Шеремета не існує

Думка Авакова у справі Шеремета «мало змінювалася» з моменту затримання підозрюваних у вбивстві журналіста

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков стверджує, що реальних нестикувань у справі вбивства журналіста Павла Шеремета не існує, а рішення про винуватість чи невинуватість фігурантів справи винесе суд присяжних.

Про це Аваков заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Реальних, м'яко кажучи, нестикувань практично не існує. Це питання віри –як піднесе сторона, яка атакує чи захищає... Обвинувачі, а слідство вела поліція, опинилися в дивному становищі. Таке відчуття, що в тому, щоб домогтися істини в цьому процесі, зацікавлені тільки слідчі. Ніхто не зацікавлений більше», – зазначив міністр.

Глава МВС також не схвалює осіб, що виходять на вулицю на підтримку Андрія Антоненка.

«Я за те, щоб це вирішували професіонали, які мають довіру», – заявив Аваков.

Він також додав, що його думка в цій справі «мало змінювалася» з моменту затримання підозрюваних у вбивстві журналіста.

До слова, нещодавно музикант та ветеран АТО Андрій Антоненко, який є фігурантом «справи Шеремета», написав листа, в якому повідомив, що побоюється за своє життя у СІЗО.

Нагадаємо, апеляційний суд Києва 10 лютого вчергове відмовив адвокатам ветерана АТО та співака Андрія Антоненка щодо зміни запобіжного заходу у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 3 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня включно дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а також строк дії обов'язків для третьої обвинуваченої Яни Дугарь.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.