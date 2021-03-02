Суд дозволив затримати пропагандиста Шарія
Суд має обрати запобіжний захід Шарію
Печерський районний суд Києва дозволив затримати пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді, для обрання запобіжного заходу.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
Відомо, що суд виніс рішення ще минулого тижня. Зокрема, він задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив затримати Шарія і доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук.
Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.
Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».
Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».
Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.