Суд дозволив затримати пропагандиста Шарія

Суд має обрати запобіжний захід Шарію

Печерський районний суд Києва дозволив затримати пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді, для обрання запобіжного заходу.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Відомо, що суд виніс рішення ще минулого тижня. Зокрема, він задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив затримати Шарія і доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.