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    Суд дозволив затримати пропагандиста Шарія

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    Анатолій Шарій переховується в Іспанії - Суд дозволив затримати пропагандиста Шарія
    Анатолій Шарій переховується в Іспанії
    Фото: Анатолій Шарій, Facebook

    Суд має обрати запобіжний захід Шарію

    Печерський районний суд Києва дозволив затримати пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді, для обрання запобіжного заходу.

    Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

    Відомо, що суд виніс рішення ще минулого тижня. Зокрема, він задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив затримати Шарія і доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

    Нагадаємо, 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук.

    Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

    Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

    Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

    Шарій наразі проживає в Іспанії. Нещодавно українська громада в Іспанії навіть зверталася до уряду країни з проханням звернути увагу на Шарія, зокрема на походження коштів, за які він придбав будинок, у якому зараз мешкає.

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    Теги: СБУ суд арешт державна зрада Анатолій Шарій розшук
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