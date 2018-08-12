Холодницький не вважає, що антикорупційні органи – це суцільне розчарування



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Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

«У нас є все що необхідно для роботи прокурорів», - переконує глава САП

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає, що антикорупційні органи в Україні добре справляються зі своїми функціями. Про це він розповів в інтерв`ю «Главкому». Прокурор запевняє, що наразі САП намагається діяти об`єктивно та не піддаватися тиску. Адже бути підконтрольними іншим прокурорам (Генпрокуратури) чи детективам (НАБУ) - означає втратити незалежність. За словами Холодницького, САП фінансується за державні кошти та має все, що необхідно для роботи. «САП зараз фактично фінансується з бюджету, у нас немає закордонної допомоги, на відміну від НАБУ. Все що треба для роботи прокурорів у нас є – папір, ручки, комп’ютери, в суди ходимо», - каже він.

Очільник САП зауважив, що було б доцільним ухвалити закон про збільшення штату прокурорів. Адже наразі суддів та справ стає все більше, і прокурори просто вимушені постійно їздити по Україні.

Також прокурор додав декілька слів стосовно результатів роботи САП. За його словами, більше ста справ наразі лежить в судах, і тепер необхідно тільки чекати вироків. Холодницький впевнений, що справи просувалися б набагато швидше та якісніше, якби цим займався спеціальний орган- Антикорупційний суд, якого поки що не існує.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Йому була оголошена догана.

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