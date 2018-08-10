Холодницький пояснив, чому закрив справу проти авіакомпанії Коломойського



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Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

«Порівняйте юридичну силу документів – висновок аудитслужби і висновок Верховного суду», - пояснює глава САП

Голова Спеціальної корупційної прокуратури Назар Хлодницький розповів про справу авіакомпанії МАУ. Авіаперевізника звинувачували у несплаті 147 млн грн зборів. Холодницький запевняє, що рішення трьох судових інстанцій показало, що МАУ взагалі не зобов’язане сплачувати цей збір. «А у прокурорів на руках був лише висновок аудитслужби. Порівняйте юридичну силу документів – висновок аудитслужби і висновок Верховного суду», - пояснює ситуацію Холодницький.

Прокурор впевнений, усі справи, які ведуть антикорупційні органи повинні бути доведеними доказами, а не просто гучними прізвищами, заявами, прес-конференціями.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Йому була оголошена догана.

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