Холодницький розказав, за що його прокурори отримували премії по 40-50 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Голова САП пояснив, як антикорупційним прокурорам нараховують зарплату

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі для кожної категорії посад існує спеціальна преміальна сітка. Про це «Главкому» розповів голова САП Назар Холодницький. Він зауважив, що премія у начальників відділів – 30%, у прокурорів відділів – 15%. Адже, відповідно до закону, оклад керівника і рядового прокурора абсолютно однаковий, але відповідальність різна. Тому, за його словами, і була створена градація премій.

Також він додав, що за законом зарплата прокурора САП повинна дорівнювати зарплаті керівника підрозділу НАБУ. Але насправді В САП оклад плюс премія разом дорівнюють зарплаті як в НАБУ.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Йому була оголошена догана.

Читайте також: «Назар Холодницький: Через догану буду рік без премії»