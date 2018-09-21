Холодницький розповів, що його заява про відставку «давно написана»
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Глава Антикорупційної прокуратури запевнив, що не боїться втратити посаду
Конфлікт між керівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України( НАБУ) не зупинив спільну роботу двох органів.
У цьому запевнив керівник САП Назар Холодницький у програмі «Право на владу» в ефірі каналу «1+1».
За словами головного антикорупційного прокурора, він готовий піти з посади, але не бачить у цьому необхідності.
«Заява про відставку написана на другий день роботи, 2 грудня 2015 року», - розповів він. «Я не боюся цього», - додав Холодницький.
Він пояснив, що готовий далі працювати разом із Артемом Ситником, але не хоче, щоби в цій роботі був присутнім елемент особистих конфліктів.
«Напевно, якщо будуть подальші спроби мотати кабелі», - назвав Холодницький причину можливого подальшого загострення стосунків. «Я кабелі на Сурікова не клав», - додав він, натякаючи на розташування головного офісу антикорупційного бюро.
При цьому Холодницький запевнив, що взаємодія між САП і НАБУ триває, попри конфліктні стосунки керівників.
«Далі робота йде. Все нормально, процес триває. Тільки не треба перетворювати державну установу на установу вирішення своїх питань», - підсумував прокурор.
Раніше Ситник запевнив, що Холодницького не збиралися прослуховувати.
У середу в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».
Згодом в САП повідомили подробиці інциденту.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.
Натомість в НАБУ відхрестилися від звинувачень САП. Кажуть, що їх цікавив «Охматдит».