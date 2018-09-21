Холодницький розповів, що його заява про відставку «давно написана»



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Керівник САП Назар Холодницький

Глава Антикорупційної прокуратури запевнив, що не боїться втратити посаду

Конфлікт між керівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України( НАБУ) не зупинив спільну роботу двох органів.

У цьому запевнив керівник САП Назар Холодницький у програмі «Право на владу» в ефірі каналу «1+1».

За словами головного антикорупційного прокурора, він готовий піти з посади, але не бачить у цьому необхідності.

«Заява про відставку написана на другий день роботи, 2 грудня 2015 року», - розповів він. «Я не боюся цього», - додав Холодницький.

Він пояснив, що готовий далі працювати разом із Артемом Ситником, але не хоче, щоби в цій роботі був присутнім елемент особистих конфліктів.

«Напевно, якщо будуть подальші спроби мотати кабелі», - назвав Холодницький причину можливого подальшого загострення стосунків. «Я кабелі на Сурікова не клав», - додав він, натякаючи на розташування головного офісу антикорупційного бюро.

При цьому Холодницький запевнив, що взаємодія між САП і НАБУ триває, попри конфліктні стосунки керівників.

«Далі робота йде. Все нормально, процес триває. Тільки не треба перетворювати державну установу на установу вирішення своїх питань», - підсумував прокурор.

Раніше Ситник запевнив, що Холодницького не збиралися прослуховувати.

У середу в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

Згодом в САП повідомили подробиці інциденту.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

Натомість в НАБУ відхрестилися від звинувачень САП. Кажуть, що їх цікавив «Охматдит».