Холодницький розповів, як його умовляли стати заступником глави ФФУ



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Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

«Робота у Федерації футболу - виключно громадська дільність», - переконує керівник СПА

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який також виконує обов’язки заступника голови Федерації футболу України, розповів «Главкому» про те, як він отримав цю посаду. За словами Холодницького, голова ФФУ Андрій Павелко, з яким він зустрівся на Молитовному сніданку в Вашингтоні, запропонував йому стати частиною нової команди, яка буде боротися проти договірних матчів у вітчизняному футболі. Також Холодницький переконує, що Львівька федерація футболу також його умовляла, і зрештою він погодився заняти посаду. На Конгресі всі 95 делегатів проголосували «за» щодо його кандидатури. «Я футбол дивлюся з дитинства, щоправда, давно не граю, подумав і вирішив спробувати. Через НАЗК я отримав підтвердження, що можу поєднувати», - додав прокурор.

Холодницький також зауважив, що у нього не існує недоторканих клубів та великі прізвища на нього не впливають. На його думку, спортсменам, які засвітились у скандалах з організацією договірних матчів, треба давати другий шанс. Адже вони просто заручники системи та умов. «Якщо доведено, що спортсмен був замішаний у договірних матчах, то щоб не псувати йому кар`єру та життя, він має відбути дискваліфікацію, отримати умовний строк або штраф у рамках кримінального процесу», - каже антикорупційний прокурор.

Також Холодницький додав, що робота у ФФУ- виключно громадська діяльність і ніяких коштів він за неї не отримує, принаймі доки працює у САП. Але все ж має декларувати те, що він є членом громадської спілки.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Йому була оголошена догана.

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