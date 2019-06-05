Хомчак не братиме участь у засіданні Мінської групи



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Начальник Генштабу Руслан Хомчак

Позицію Генштабу ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Богдан Бондар

Начальник Генштабу Руслан Хомчак не братиме участь у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську, які відбудуться 5 червня.

Позицію Генштабу ЗСУ представлятиме заступник командувача ООС Богдан Бондар, про це повідомляє пресслужба Адміністрації президента на сторінці Facebook.

«Після додаткових консультацій президент України прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі. Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня 2019 року у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у Тристоронні контактній групі.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.





Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі.





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