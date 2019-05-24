Хомчак пояснив, чому генерал Луньов не віддав честь Зеленському



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Генерал Луньов не віддав честь Зеленському

За словами Хомчака, генерал Луньов просто «перехвилювався, і злого умислу в його діях не було»

Командувача силами спеціальних операцій Ігоря Луньова не стануть карати за те, що він не віддав честь під час представлення новообраному президенту Володимиру Зеленському.

Про це розповів новий глава Генштабу України Руслан Хомчак, повідомляє ТСН.

За словами Хомчака, генерал Луньов просто «перехвилювався, і злого умислу в його діях не було».

«Я в цьому не бачу ніякого подвійного дна. Я добре знаю цього генерала. Ніяких викликів він не кидає. Він сумлінний, порядний генерал, який виконує обов'язки. Можливо, перехвилювався», - зазначив Хомчак.

Нагадаємо, 20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського.

Після заходу новообраному президенту представляли командування ЗСУ. Під час представлення командувач силами спеціальних операцій генерал Ігор Луньов не віддав честь Зеленському.

Повідомлялося також, що голова СБУ Василь Грицак не віддав честь Зеленському. Цього ж дня Грицак подав у відставку. Після інавгурації генерали повинні були вітати головнокомандувача України, називати своє ім'я, рід військ і прикладати до голови руку. Не віддали честь президенту також міністр МВС Арсен Аваков і міністр оборони Степан Полторак.

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